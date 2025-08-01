О нас

В этом году поступило более 300 обращений, связанных с изменением имен

В этом году поступило более 300 обращений, связанных с изменением имен В этом году Комиссия по именам и фамилиям рассмотрела более 300 обращений, связанных с изменением имен
Внутренняя политика
1 августа 2025 г. 16:30
В этом году поступило более 300 обращений, связанных с изменением имен

В этом году Комиссия по именам и фамилиям рассмотрела более 300 обращений, связанных с изменением имен.

Об этом в интервью Report сказала заместитель председателя Терминологической комиссии при Кабинете министров Саялы Садыгова.

Она отметила, что больше всего обращений в регистрационные органы поступает по поводу изменения имен, данных родителями:

"Люди обращаются друг к другу по имени. Каждое имя должно иметь национальную особенность и выражать принадлежность человека к определенной нации. Однако в регистрационные органы поступает много обращений по поводу изменения имен, данных родителями. В этом году было рассмотрено более 300 таких обращений. В основном обращения поступали насчет имен, вызывающих насмешки, имеющих неясное значение и написанные с ошибками", - отметила она.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bu il 300-dən çox şəxs adının dəyişdirilməsi üçün müraciət edib

Экслюзивные новости

Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2025 г. 12:20
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2025 г. 14:01
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
29 июля 2025 г. 15:40
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
28 июля 2025 г. 16:23
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
28 июля 2025 г. 14:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi