В этом году поступило более 300 обращений, связанных с изменением имен

В этом году Комиссия по именам и фамилиям рассмотрела более 300 обращений, связанных с изменением имен

В этом году Комиссия по именам и фамилиям рассмотрела более 300 обращений, связанных с изменением имен.

Об этом в интервью Report сказала заместитель председателя Терминологической комиссии при Кабинете министров Саялы Садыгова.

Она отметила, что больше всего обращений в регистрационные органы поступает по поводу изменения имен, данных родителями:

"Люди обращаются друг к другу по имени. Каждое имя должно иметь национальную особенность и выражать принадлежность человека к определенной нации. Однако в регистрационные органы поступает много обращений по поводу изменения имен, данных родителями. В этом году было рассмотрено более 300 таких обращений. В основном обращения поступали насчет имен, вызывающих насмешки, имеющих неясное значение и написанные с ошибками", - отметила она.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.