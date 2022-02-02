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Ильхам Алиев: В этом году на освобожденных землях будут построены пять ГЭС

Ильхам Алиев: В этом году на освобожденных землях будут построены пять ГЭС "В этом году уже начнутся и традиционные работы, то есть инфраструктурные, а также строительство жилых домов, предназначенных для вынужденных переселенцев".
Внутренняя политика
2 февраля 2022 г. 18:54
Ильхам Алиев: В этом году на освобожденных землях будут построены пять ГЭС

"В этом году уже начнутся и традиционные работы, то есть инфраструктурные, а также строительство жилых домов, предназначенных для вынужденных переселенцев".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 2 февраля на Молодежном форуме, отвечая на вопросы молодежи.

Глава государства отметил, что на освобожденных землях в этом году будет построено пять гидроэлектростанций. Отметив, что строительство села Агалы уже завершается, президент сказал, что это имеет большое символическое значение: “Потому что бывшие переселенцы уже в этом году вернутся на свою родную землю, и село Агалы является воплощением того, чего мы хотим”.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Five hydro-power plants to be built on liberated lands in 2022
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bərpa işləri geniş vüsət alıb"

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