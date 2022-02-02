Ильхам Алиев: В этом году на освобожденных землях будут построены пять ГЭС

"В этом году уже начнутся и традиционные работы, то есть инфраструктурные, а также строительство жилых домов, предназначенных для вынужденных переселенцев".
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 2 февраля на Молодежном форуме, отвечая на вопросы молодежи.
Глава государства отметил, что на освобожденных землях в этом году будет построено пять гидроэлектростанций. Отметив, что строительство села Агалы уже завершается, президент сказал, что это имеет большое символическое значение: “Потому что бывшие переселенцы уже в этом году вернутся на свою родную землю, и село Агалы является воплощением того, чего мы хотим”.