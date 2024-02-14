В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов

Процесс возвращения бывших переселенцев на исконные земли идет успешно. В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов.

Процесс возвращения бывших переселенцев на исконные земли идет успешно. В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 14 февраля на церемонии инаугурации.

Подчеркнув, что планируется до конца года расселить бывших переселенцев в 5 городах и 15 селах на освобожденных землях, глава государства отметил, что подготовлены, утверждены генеральные планы более 100 городов и сел, во многих из них уже начались строительные работы.