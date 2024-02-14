О нас

В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов

В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов Процесс возвращения бывших переселенцев на исконные земли идет успешно. В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов.
Внутренняя политика
14 февраля 2024 г. 18:01
В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов

Процесс возвращения бывших переселенцев на исконные земли идет успешно. В этом году бывшие переселенцы вернутся по меньшей мере в 20 населенных пунктов.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 14 февраля на церемонии инаугурации.

Подчеркнув, что планируется до конца года расселить бывших переселенцев в 5 городах и 15 селах на освобожденных землях, глава государства отметил, что подготовлены, утверждены генеральные планы более 100 городов и сел, во многих из них уже начались строительные работы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ilham Aliyev: IDPs will return to at least 20 settlements this year
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Bu il ən azı 20 yaşayış məntəqəsinə keçmiş köçkünlər qayıdacaq

Другие новости из категории

Община: ЕС должен отказаться от пагубной привычки вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
Община: ЕС должен отказаться от пагубной привычки вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
14 февраля 2024 г. 18:32
Ильхам Алиев: В эту новую эпоху мы должны открыть новые горизонты во внешней политике
Ильхам Алиев: В эту новую эпоху мы должны открыть новые горизонты во внешней политике
14 февраля 2024 г. 18:25
Президент: ОТГ является для нас основной международной организацией, потому что это наша семья
Президент: ОТГ является для нас основной международной организацией, потому что это наша семья
14 февраля 2024 г. 18:23
Президент: 20-30 стран не могут говорить от имени международной общественности, тем более одна страна
Президент: 20-30 стран не могут говорить от имени международной общественности, тем более одна страна
14 февраля 2024 г. 18:21
Президент: Сегодня мировая общественность одобряет и поддерживает нашу политику
Президент: Сегодня мировая общественность одобряет и поддерживает нашу политику
14 февраля 2024 г. 18:19
Ильхам Алиев: Уже более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил
Ильхам Алиев: Уже более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил
14 февраля 2024 г. 18:18
Президент: Сегодня Азербайджан в мировом масштабе воспринимается как транспортный центр
Президент: Сегодня Азербайджан в мировом масштабе воспринимается как транспортный центр
14 февраля 2024 г. 18:16
Ильхам Алиев: В свое время силы, не любящие нас, распространяли слухи, что в Азербайджане нефти нет
Ильхам Алиев: В свое время силы, не любящие нас, распространяли слухи, что в Азербайджане нефти нет
14 февраля 2024 г. 18:14
Президент: Нам необходима стабильная добыча нефти, и мы поставили эту задачу перед инвесторами
Президент: Нам необходима стабильная добыча нефти, и мы поставили эту задачу перед инвесторами
14 февраля 2024 г. 18:11
Президент Азербайджана: Сегодня технологическое развитие и преимущество в военной сфере имеет большое значение
Президент Азербайджана: Сегодня технологическое развитие и преимущество в военной сфере имеет большое значение
14 февраля 2024 г. 18:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi