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В этом году бывшие переселенцы будут возвращены в город Лачин, села Забух и Сус

В этом году бывшие переселенцы будут возвращены в город Лачин, села Забух и Сус 25 августа были освобождены город Лачин и два села. 26 августа мы вошли в город Лачин, и я вновь пережил эти незабываемые мгновения, незабываемые чувства. Это действительно был и очень эмоциональный день и в то же время был днем, вызывающий чувство гордос
Внутренняя политика
11 января 2023 г. 01:36
В этом году бывшие переселенцы будут возвращены в город Лачин, села Забух и Сус

25 августа были освобождены город Лачин и два села. 26 августа мы вошли в город Лачин, и я вновь пережил эти незабываемые мгновения, незабываемые чувства. Это действительно был и очень эмоциональный день и в то же время был днем, вызывающий чувство гордости. Есть еще незавершенные дела, но мы постепенно их завершим.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в интервью местным телеканалам.

"Должен также сказать, что то, что в период оккупации переговоры длились так долго, то есть завершились неудачей, было связано именно в том числе с Лачином и Кяльбаджаром. Так как они как бы были готовы освободить 5 районов. Но с тем условием, что Лачин и Кяльбаджар навсегда останутся у них. То есть мы терпели столько времени из-за лачинцев, кяльбаджарцев, из-за наших исторических земель, из-за нашей территориальной целостности. Но думаю, что раньше всех к родным очагам вернутся лачинцы", - подчеркнул глава государства.

Отметив, что в настоящее время в городе Лачин идет широкомасштабная созидательно-восстановительная работа, Президент Ильхам Алиев сказал: "Посмотрим, когда в этом году мы вернем лачинцев в город Лачин. В этом году мы также вернем бывших переселенцев в села Забух и Сус".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Avqustun 26-da Laçın şəhərinə girdik və o unudulmaz hissləri bir daha yaşadım"

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