В этом году бывшие переселенцы будут возвращены в город Лачин, села Забух и Сус

В этом году бывшие переселенцы будут возвращены в город Лачин, села Забух и Сус

25 августа были освобождены город Лачин и два села. 26 августа мы вошли в город Лачин, и я вновь пережил эти незабываемые мгновения, незабываемые чувства. Это действительно был и очень эмоциональный день и в то же время был днем, вызывающий чувство гордос

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