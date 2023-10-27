В этом году 7 человек уволены из органов внутренних дел

В этом году 7 человек уволены из органов внутренних дел

В этом году 7 человек были уволены из органов внутренних дел, 16 освобождены от занимаемых должностей.

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В этом году 7 человек были уволены из органов внутренних дел, 16 освобождены от занимаемых должностей. Как передает Report, об этом на заседании коллегии в онлайн-формате, посвященном обсуждению итогов 9 месяцев текущего года, сказал министр внутренних дел Вилаят Эйвазов. Он сообщил, что за последние 5 лет проведены расследования в отношении 1 286 сотрудников, нарушивших правила служебной дисциплины и этического поведения, 121 человек уволен со службы, 139 человек освобождены от занимаемых должностей, в отношении 1 026 сотрудников применены иные меры. За 9 месяцев текущего года из органов внутренних дел были уволены 7 сотрудников за грубое обращение с гражданами, 16 сотрудников освобождены от занимаемых должностей, в отношении 21 сотрудника применены иные дисциплинарные меры. Подпишитесь на наш Telegram канал