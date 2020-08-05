В этом году 27 человек были задержаны при совершении преступления

Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре рассмотрело в первом полугодии 3 927 обращений от граждан и 123 материала уголовного характера

Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре рассмотрело в первом полугодии 3 927 обращений от граждан и 123 материала уголовного характера.

Как передает Report, об этом сообщили на расширенном оперативном совещании в режиме видеоконференции, посвященном итогам работ, проведенных в первой половине 2020 года органами прокуратуры, и предстоящим задачам.

Сообщается, что по 96-и (78%) из этих материалов возбуждено уголовное дело, по 27-и (22%) составлены акты прокурорского воздействия, к дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц.

За это время оперативные структуры Главного управления успешно выполнили свои обязанности, в результате проведенных оперативных мероприятий 27 человек были задержаны на месте преступления, а на основании данных о коррупционных правонарушениях, полученных с использованием оперативных методов и средств, возбуждено 22 уголовных дела.

За первые шесть месяцев года в Главном управлении завершено расследование 91 уголовного дела в отношении 129 человек и направлено в соответствующие суды на рассмотрение.

Из них в отношении 15 лиц 15 дел в связи с присвоением и растратой с использованием служебного положения, в отношении 29 человек 24 дела о мошенничестве с использованием служебного положения, в отношении 7 человек 4 дела о злоупотреблении служебным положением, в отношении 10 человек 6 о получении взятки (пассивное взяточничество), в отношении 32 человек 19 дел о даче взятки (активное взяточничество) и подстрекательство к даче взятки и др.