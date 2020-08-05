О нас
Report Georgia

В этом году 27 человек были задержаны при совершении преступления

В этом году 27 человек были задержаны при совершении преступления Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре рассмотрело в первом полугодии 3 927 обращений от граждан и 123 материала уголовного характера
Внутренняя политика
5 августа 2020 г. 17:59
В этом году 27 человек были задержаны при совершении преступления

Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре рассмотрело в первом полугодии 3 927 обращений от граждан и 123 материала уголовного характера.

Как передает Report, об этом сообщили на расширенном оперативном совещании в режиме видеоконференции, посвященном итогам работ, проведенных в первой половине 2020 года органами прокуратуры, и предстоящим задачам.

Сообщается, что по 96-и (78%) из этих материалов возбуждено уголовное дело, по 27-и (22%) составлены акты прокурорского воздействия, к дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц.

За это время оперативные структуры Главного управления успешно выполнили свои обязанности, в результате проведенных оперативных мероприятий 27 человек были задержаны на месте преступления, а на основании данных о коррупционных правонарушениях, полученных с использованием оперативных методов и средств, возбуждено 22 уголовных дела.

За первые шесть месяцев года в Главном управлении завершено расследование 91 уголовного дела в отношении 129 человек и направлено в соответствующие суды на рассмотрение.

Из них в отношении 15 лиц 15 дел в связи с присвоением и растратой с использованием служебного положения, в отношении 29 человек 24 дела о мошенничестве с использованием служебного положения, в отношении 7 человек 4 дела о злоупотреблении служебным положением, в отношении 10 человек 6 о получении взятки (пассивное взяточничество), в отношении 32 человек 19 дел о даче взятки (активное взяточничество) и подстрекательство к даче взятки и др.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bu il 27 şəxs cinayət başında yaxalanıb

Новости партнеров

Самое важное

Минобразования о начале нового учебного года
Минобразования о начале нового учебного года
5 августа 2020 г. 16:21
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Названы пригодные для использования пляжи Баку
Названы пригодные для использования пляжи Баку
4 августа 2020 г. 17:16
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
В Азербайджане выявили 286 новых случаев заражения
2 августа 2020 г. 18:45
Запреты на въезд в страны: ограничения, применяемые в связи с коронавирусом
Запреты на въезд в страны: ограничения, применяемые в связи с коронавирусом
1 августа 2020 г. 16:39
В России завершены клинические испытания вакцины от COVID-19
В России завершены клинические испытания вакцины от COVID-19
1 августа 2020 г. 12:00
Хикмет Гаджиев: Провокация Армении обернулась полным фиаско - ИНТЕРВЬЮ
Хикмет Гаджиев: Провокация Армении обернулась полным фиаско - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:48
Движение общественного транспорта прекращено на два дня
Движение общественного транспорта прекращено на два дня
1 августа 2020 г. 00:04
В Азербайджане снижают заложенную в бюджете цену нефти
В Азербайджане снижают заложенную в бюджете цену нефти
31 июля 2020 г. 15:30
Самолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан
ФотоСамолеты F-16 ВВС Турции прибыли в Азербайджан
31 июля 2020 г. 12:06

Последние новости

18:44
"Ювентус" ищет замену Сарри Футбол
18:25
В управлении Генпрокуратуры выполнены структурные изменения, созданы новые отделы Внутренняя политика
18:15
Президент Азербайджана выразил соболезнования ливанскому коллеге Внешняя политика
17:59
В этом году 27 человек были задержаны при совершении преступления Внутренняя политика
17:52
Президент Пакистана выразил благодарность Азербайджану Внешняя политика
17:48
Facebook запустил в Instagram конкурента TikTok ИКТ
17:39
Генпрокуратура распространила информацию о незаконных действиях должностных лиц Происшествия
17:34
В Азербайджане зарегистрировано 78 умышленных убийств в этом году Происшествия
17:26
Медведев прокомментировал конфликт между Арменией и Азербайджаном Нагорно-карабахский конфликт
17:24
ФотоВидеоК учениям “TurAz Qartalı - 2020” привлечены боевые вертолеты - ВИДЕО Армия
17:22
В этом году из органов прокуратуры уволены 5 человек, один отстранён Происшествия
17:21
В Азербайджане за нарушение карантинного режима арестованы 45 человек Происшествия
17:04
ФотоВице-премьер Грузии посетила Гардабани В регионе
16:56
Прокуратура предупредила лиц, распространяющих слухи в соцсетях Происшествия
16:45
Парламент утвердил в первом чтении проект льгот безработным Милли Меджлис
Вся новостная лента