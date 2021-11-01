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В этом году 248 детям дали имя Полад, 65 - Худаяр

В этом году 248 детям дали имя Полад, 65 - Худаяр Стали известны два самых популярных имени новорожденных, которыми они были названы в память об участниках Отечественной войны.
Внутренняя политика
1 ноября 2021 г. 10:30
В этом году 248 детям дали имя Полад, 65 - Худаяр

Стали известны два самых популярных имени новорожденных, которыми они были названы в память об участниках Отечественной войны.

Как стало известно Report, в январе-октябре в основном преобладали имена Полад и Худаяр.

Имя Полад в стране стало полярным в 2020 году, а имя Худаяр – в период Отечественной войны.

В январе-октябре текущего года 248 новорожденным дали имя Полад. В 2018 году именем Полад назвали 55, в 2019 – 53, а в прошлом году – 193 мальчиков.

Кроме того, за 10 месяцев этого года именем Худаяр названы 65 детей. В прошлом году этим именем назвали 3 детей. В 2018 году этим именем был назван всего один ребенок.

В первой половине этого года имя Полад дали 154, Худаяр – 33 детям. Таким образом, в июне-октябре именем Полад назвали еще 94 детей, а Худаяр – 32 ребенка.

Отметим, что имя Полад стало популярным после гибели генерала-майора Азербайджанкой Армии Полада Гашимова в боях на Товузском направлении. А имя Худаяр - после смерти военнослужащего Государственной пограничной службы Худаяра Юсифзаде.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 248 uşağa Polad, 65 uşağa Xudayar adı verilib

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