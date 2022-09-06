В еще двух районах Восточного Зангезура организуют строительство жилых зданий

Служба восстановления, строительства и управления №1 будет осуществлять деятельность по организации строительства многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов в связи с возвращением населения, управлению многоквартирными домами, а также благоустройс

Служба восстановления, строительства и управления №1 будет осуществлять деятельность по организации строительства многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов в связи с возвращением населения, управлению многоквартирными домами, а также благоустройству, озеленению и жилищно-коммунальному хозяйству на соответствующей территории в еще двух освобожденных от оккупации районах в Восточно-Зангезурском экономическом районе - Джабраильском и Губадлинском.

Как сообщает Report, это нашло отражение в указе о внесении поправок в указ президента Ильхама Алиева "О создании и обеспечении деятельности юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе".

Ранее деятельность службы охватывала только Зангиланский район.