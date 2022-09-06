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В еще двух районах Восточного Зангезура организуют строительство жилых зданий

В еще двух районах Восточного Зангезура организуют строительство жилых зданий Служба восстановления, строительства и управления №1 будет осуществлять деятельность по организации строительства многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов в связи с возвращением населения, управлению многоквартирными домами, а также благоустройс
Внутренняя политика
6 сентября 2022 г. 16:30
В еще двух районах Восточного Зангезура организуют строительство жилых зданий

Служба восстановления, строительства и управления №1 будет осуществлять деятельность по организации строительства многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов в связи с возвращением населения, управлению многоквартирными домами, а также благоустройству, озеленению и жилищно-коммунальному хозяйству на соответствующей территории в еще двух освобожденных от оккупации районах в Восточно-Зангезурском экономическом районе - Джабраильском и Губадлинском.

Как сообщает Report, это нашло отражение в указе о внесении поправок в указ президента Ильхама Алиева "О создании и обеспечении деятельности юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления №1 в Восточно-Зангезурском экономическом районе".

Ранее деятельность службы охватывала только Зангиланский район.

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Версия на азербайджанском языке Şərqi Zəngəzurda 1 saylı Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti daha iki rayonda binaların tikintisini təşkil edəcək

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