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В Джебраил выехала первая группа бывших вынужденных переселенцев

В Джебраил выехала первая группа бывших вынужденных переселенцев В заново отстраиваемый город Джебраил выехала первая группа бывших вынужденных переселенцев.
Внутренняя политика
26 сентября 2024 г. 06:30
В Джебраил выехала первая группа бывших вынужденных переселенцев

В заново отстраиваемый город Джебраил выехала первая группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, семьи, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах республики, 26 сентября выехали в родные края из Гарадагского района Баку.

На данном этапе в город отправились 26 семей (117 человек).

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители Джебраила выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

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Версия на азербайджанском языке Cəbrayıl şəhərinə ilk köç karvanı yola salınıb

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