О нас

В Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев В заново отстраиваемый город Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.
Внутренняя политика
17 февраля 2025 г. 06:48
В Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В заново отстраиваемый город Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, семьи, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах республики, 17 февраля выехали в родные края из Гарадагского района Баку.

На данном этапе в город отправились 42 семьи (205 человек).

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители Джебраила выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает около 30 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоCəbrayıl şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb

Другие новости из категории

Жительница Джебраила: В преддверии возвращения к родному очагу меня переполняют непередаваемые чувства
Жительница Джебраила: В преддверии возвращения к родному очагу меня переполняют непередаваемые чувства
17 февраля 2025 г. 07:12
Бывший вынужденный переселенец: Спустя годы я с гордостью возвращаюсь в родной Джебраил
Бывший вынужденный переселенец: Спустя годы я с гордостью возвращаюсь в родной Джебраил
17 февраля 2025 г. 06:58
Полиция предупредила водителей о гололеде на дорогах в горных районах
Полиция предупредила водителей о гололеде на дорогах в горных районах
15 февраля 2025 г. 12:21
В Азербайджане в конце марта 12 дней будут нерабочими
В Азербайджане в конце марта 12 дней будут нерабочими
15 февраля 2025 г. 12:01
МЧС аннулировал лицензии 2 компаний
МЧС аннулировал лицензии 2 компаний
15 февраля 2025 г. 10:06
На трассе Зыхский круг - аэропорт восстановлен нормальный скоростной режим
На трассе Зыхский круг - аэропорт восстановлен нормальный скоростной режим
15 февраля 2025 г. 08:10
Названы участки, итоги голосования на которых в рамках муниципальных выборов в Азербайджане признаны недействительными
Названы участки, итоги голосования на которых в рамках муниципальных выборов в Азербайджане признаны недействительными
15 февраля 2025 г. 00:04
Депутат Милли Меджлиса назвал главную цель террористов Лесные братья
Депутат Милли Меджлиса назвал главную цель террористов "Лесные братья"
14 февраля 2025 г. 23:34
ЦИК утвердил протокол о результатах муниципальных выборов
ЦИК утвердил протокол о результатах муниципальных выборов
14 февраля 2025 г. 18:29
Азербайджан и Армения договорились об определении даты и места следующей встречи
Азербайджан и Армения договорились об определении даты и места следующей встречи
14 февраля 2025 г. 18:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi