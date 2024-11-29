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В Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева и I государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории в город Джебраил сегодня выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.
Внутренняя политика
29 ноября 2024 г. 07:39
В Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева и I государственной программой по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории в город Джебраил сегодня выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, на этом этапе в освобожденный от оккупации и восстановленный город Джебраил возвращаются 40 семей в составе 200 человек.

Все они временно размещались в общежитиях, санаториях, пионерских лагерях, недостроенных и административных зданиях в столице и различных районах страны.

В результате победы доблестной азербайджанской армии под руководством президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева для вынужденных переселенцев 30 лет спустя была создана возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться в родные края. Возвращающиеся сегодня жители Джебраила выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную поддержку и заботу. Они также выразили признательность отважной азербайджанской армии, освободившей наши земли от оккупации, героическим солдатам и офицерам, пожелали упокоения душам шехидов и терпения их семьям.

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 30 тысяч человек. Среди них – бывшие вынужденные переселенцы, вернувшиеся в эти районы, а также сотрудники, задействованные в реализации восстановительно-строительных проектов, работники местных подразделений различных государственных учреждений, а также специалисты, занятые в возобновивших свою деятельность учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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Версия на английском языке ФотоAnother group of former IDPs leaves for Azerbaijan's Jabrayil
Версия на азербайджанском языке ФотоCəbrayıl şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb

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