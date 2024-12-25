В Джебраил вернулись 17 семей, временно размещенных в Билясуварском районе

В заново отстраиваемый Джебраил вернулись 17 семей или 84 человека, ранее временно размещенные в Билясуварском районе.

В заново отстраиваемый Джебраил вернулись 17 семей или 84 человека, ранее временно размещенные в Билясуварском районе.

Об этом муганскому бюро Report сообщили в Исполнительной власти Джебраильского района.

При этом из Баку в Джебраил вернулись 23 семьи (122 человека), из Абшеронского района - 4 семьи (21 человек), из Шекинского района - 2 семьи (10 человек), из Сумгайыта - 1 семья (6 человек), из Саатлинского района - 1 семья (5 человек), из Бейлаганского района - 1 семья (5 человек), в целом 49 семей (253 человека).

На сегодня в Джебраил вернулись 287 семей или 1 169 человек.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает около 30 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.