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В Джебраил из Билясувара вернулись 16 семей бывших вынужденных переселенцев

В Джебраил из Билясувара вернулись 16 семей бывших вынужденных переселенцев В заново отстраиваемый город Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.
Внутренняя политика
28 сентября 2024 г. 23:00
В Джебраил из Билясувара вернулись 16 семей бывших вынужденных переселенцев

В заново отстраиваемый город Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает муганское бюро Report, семьи, ранее временно расселенные в Билясуварском районе, 28 сентября выехали в родные края из Гарадагского района Баку.

На данном этапе в город отправились 16 семей (48 человек).

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители Джебраила выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

На сегодня в Джебраиле обеспечено постоянное проживание 77 семей (241 человек).

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Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvarda məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı qəsəbələrdən 16 ailə Cəbrayıl şəhərinə köçürülüb 

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