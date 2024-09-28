В Джебраил из Билясувара вернулись 16 семей бывших вынужденных переселенцев

В заново отстраиваемый город Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

В заново отстраиваемый город Джебраил выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает муганское бюро Report, семьи, ранее временно расселенные в Билясуварском районе, 28 сентября выехали в родные края из Гарадагского района Баку.

На данном этапе в город отправились 16 семей (48 человек).

В результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители Джебраила выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

На сегодня в Джебраиле обеспечено постоянное проживание 77 семей (241 человек).