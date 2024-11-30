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В Джебраил из Билясувара вернулись 11 семей вынужденных переселенцев

В Джебраил из Билясувара вернулись 11 семей вынужденных переселенцев В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева и согласно I Государственной программе Великого Возвращения в заново отстраиваемый город Джебраил вернулись 11 семей (53 человека), ранее временно проживавших в Билясуварском районе.
Внутренняя политика
30 ноября 2024 г. 20:41
В Джебраил из Билясувара вернулись 11 семей вынужденных переселенцев

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева и согласно I Государственной программе Великого Возвращения в заново отстраиваемый город Джебраил вернулись 11 семей (53 человека), ранее временно проживавших в Билясуварском районе.

Об этом муганскому бюро Report сообщили в администрации Джебраилского района.

Кроме того, из города Баку обратно вернулись 15 семей (80 человек), из Абшеронского района - пять семей (25 человек), из города Сумгайыт - три семьи (16 человек), из Саатлинского района - две семьи (8 человек), из Шабранского района - две семьи (9 человек), из Шекинского района - одна семья (4 человека), из Бейляганского района - одна семья (5 человек).

Также отмечается, что на сегодняшний день было обеспечено возвращение в город Джебраил всего 203 семей (783 жителей данного района), ранее проживавших в различных регионах страны.

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı qəsəbələrdən 11 ailə Cəbrayıla köçürülüb

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