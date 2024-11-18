В Джалилабадском районе открылся родник памяти шехида Отечественной войны Шахрияра Аскерова.
Как сообщает муганское бюро Report, родник построен в городе Гейтепе района.
В открытии приняли участие официальные лица, родственники шехида, ветераны, представители общественности и ученики местных школ.
Выступавшие на мероприятии рассказали о жизни и боевом пути шехида.
Отметим, что Шахрияр Аскеров родился в 1991 году в Гейтепе. Он погиб в Отечественной войне 2020 года в боях в Ходжалинском направлении.