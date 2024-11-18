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В Джалилабадском районе открылся родник памяти шехида

В Джалилабадском районе открылся родник памяти шехида В Джалилабадском районе открылся родник памяти шехида Отечественной войны Шахрияра Аскерова.
Внутренняя политика
18 ноября 2024 г. 19:51
В Джалилабадском районе открылся родник памяти шехида

В Джалилабадском районе открылся родник памяти шехида Отечественной войны Шахрияра Аскерова.

Как сообщает муганское бюро Report, родник построен в городе Гейтепе района.

В открытии приняли участие официальные лица, родственники шехида, ветераны, представители общественности и ученики местных школ.

Выступавшие на мероприятии рассказали о жизни и боевом пути шехида.

Отметим, что Шахрияр Аскеров родился в 1991 году в Гейтепе. Он погиб в Отечественной войне 2020 года в боях в Ходжалинском направлении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda şəhid bulağının açılışı olub 

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