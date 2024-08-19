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В Джалилабаде вокруг исторического памятника создана защитная полоса

В Джалилабаде вокруг исторического памятника создана защитная полоса Вокруг исторического памятника "Пашатепе", расположенного в селе Джафарханлы Джалилабадского района, создана защитная полоса.
Внутренняя политика
19 августа 2024 г. 08:04
В Джалилабаде вокруг исторического памятника создана защитная полоса

Вокруг исторического памятника "Пашатепе", расположенного в селе Джафарханлы Джалилабадского района, создана защитная полоса.

Как передает муганское бюро Report, в настоящее время под руководством ведущего научного сотрудника Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана, доктора исторических наук, доцента Вафы Махмудовой на памятнике проводятся сезонные раскопки.

На этом древнем поселении, относящемся к периоду неолита, были обнаружены редкие находки, имеющие историческое значение. Принимая во внимание историческую ценность памятника, было принято решение создать вокруг него защитную полосу.

В целях обеспечения охраны памятника "Пашатапе" была создана 270-метровая полоса безопасности из металлической сетки и колючей проволоки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda tarixi abidənin ətrafına mühafizə zolağı çəkilib 

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