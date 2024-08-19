В Джалилабаде вокруг исторического памятника создана защитная полоса

Вокруг исторического памятника "Пашатепе", расположенного в селе Джафарханлы Джалилабадского района, создана защитная полоса.
Как передает муганское бюро
На этом древнем поселении, относящемся к периоду неолита, были обнаружены редкие находки, имеющие историческое значение. Принимая во внимание историческую ценность памятника, было принято решение создать вокруг него защитную полосу.
В целях обеспечения охраны памятника "Пашатапе" была создана 270-метровая полоса безопасности из металлической сетки и колючей проволоки.