О нас

В Джалилабаде состоялось открытие родника в память о шехиде Магерраме Гусейнове

В Джалилабаде состоялось открытие родника в память о шехиде Магерраме Гусейнове В селе Фараджуллалы Джалилабадского района состоялось открытие родника в память о шехиде Магерраме Гусейнове.
Внутренняя политика
12 октября 2024 г. 17:05
В Джалилабаде состоялось открытие родника в память о шехиде Магерраме Гусейнове

В селе Фараджуллалы Джалилабадского района состоялось открытие родника в память о шехиде Магерраме Гусейнове.

Как сообщает муганское бюро Report, в церемонии приняли участие родственники шехида, официальные лица, ветераны и представители общественности.

Выступившие на мероприятии рассказали о боевом пути Гусейнова.

Отметим, что Магеррам Алашраф оглу Гусейнов родился в 1983 году в селе Фараджуллалы Джалилабадского района. Он был участником 44-дневной Отечественной войны, награжден медалями "Участник Отечественной войны" и "За освобождение Ходжавенда".

В боях в направлении села Харов Ходжавендского района во время локальных антитеррористических мероприятий 19-20 сентября 2023 года пал шехидом. Магеррам Гусейнов был посмертно награжден орденом "За службу Отечеству" 3-й степени и медалью "За Родину".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda şəhid Məhərrəm Hüseynovun adı verilən bulağın açılışı olub

Экслюзивные новости

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi