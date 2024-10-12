В Джалилабаде состоялось открытие родника в память о шехиде Магерраме Гусейнове

В селе Фараджуллалы Джалилабадского района состоялось открытие родника в память о шехиде Магерраме Гусейнове.

В селе Фараджуллалы Джалилабадского района состоялось открытие родника в память о шехиде Магерраме Гусейнове.

Как сообщает муганское бюро Report, в церемонии приняли участие родственники шехида, официальные лица, ветераны и представители общественности.

Выступившие на мероприятии рассказали о боевом пути Гусейнова.

Отметим, что Магеррам Алашраф оглу Гусейнов родился в 1983 году в селе Фараджуллалы Джалилабадского района. Он был участником 44-дневной Отечественной войны, награжден медалями "Участник Отечественной войны" и "За освобождение Ходжавенда".

В боях в направлении села Харов Ходжавендского района во время локальных антитеррористических мероприятий 19-20 сентября 2023 года пал шехидом. Магеррам Гусейнов был посмертно награжден орденом "За службу Отечеству" 3-й степени и медалью "За Родину".