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В Джалилабаде отметили 100-летний юбилей со дня рождения Гейдара Алиева

В Джалилабаде отметили 100-летний юбилей со дня рождения Гейдара Алиева В Джалилабаде отметили 100-летний юбилей со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 16:58
В Джалилабаде отметили 100-летний юбилей со дня рождения Гейдара Алиева

В Джалилабаде отметили 100-летний юбилей со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

По данным муганского бюро Report, глава Исполнительной власти Джалилабадcкого района Рафиг Джалилов, депутаты Милли меджлиса, представители территориальной исполнительной власти, правоохранительные органы, предприятия и организации района, представители интеллигенции и общественности посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре района, почтив его память, возложили к мемориалу цветы.

Участники мероприятия посетили Центр Гейдара Алиева в Джалилабадском районе, осмотрели фотографии и экспонаты, отражающие различные периоды жизни и деятельности великого лидера.

Был исполнен Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память всемирно известного политика, выражено глубокое уважение к светлой памяти гениальной личности.

На мероприятии был показан фильм о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyi qeyd edilib

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