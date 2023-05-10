В Джалилабаде отметили 100-летний юбилей со дня рождения Гейдара Алиева

В Джалилабаде отметили 100-летний юбилей со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Джалилабаде отметили 100-летний юбилей со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

По данным муганского бюро Report , глава Исполнительной власти Джалилабадcкого района Рафиг Джалилов, депутаты Милли меджлиса, представители территориальной исполнительной власти, правоохранительные органы, предприятия и организации района, представители интеллигенции и общественности посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре района, почтив его память, возложили к мемориалу цветы.

Участники мероприятия посетили Центр Гейдара Алиева в Джалилабадском районе, осмотрели фотографии и экспонаты, отражающие различные периоды жизни и деятельности великого лидера.

Был исполнен Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память всемирно известного политика, выражено глубокое уважение к светлой памяти гениальной личности.

На мероприятии был показан фильм о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева.