В Джалилабаде отметили 100-летний юбилей со дня рождения Гейдара Алиева

В Джалилабаде отметили 100-летний юбилей со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
По данным муганского бюро
Участники мероприятия посетили Центр Гейдара Алиева в Джалилабадском районе, осмотрели фотографии и экспонаты, отражающие различные периоды жизни и деятельности великого лидера.
Был исполнен Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память всемирно известного политика, выражено глубокое уважение к светлой памяти гениальной личности.
На мероприятии был показан фильм о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева.