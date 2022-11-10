В Джалилабаде открыт родник в память о шехиде Саиде Гасанове

В селе Асадли Джалилабадского района состоялось открытие родника в память о шехиде Саиде Сарыбала оглу Гасанове.

В селе Асадли Джалилабадского района состоялось открытие родника в память о шехиде Саиде Сарыбала оглу Гасанове.

Как сообщает муганское бюро Report, в церемонии приняли участие официальные лица района, члены семей шехидов и представители общественности.

Выступившие на памятном мероприятии рассказали о боевом пути шехида.

Прапорщик спецназа С.Гасанов проявил большое мужество в 44-дневной Отечественной войне. Он был награжден медалями "За отличие в боях", "За отвагу", "За освобождение Шуши", "За освобождение Физули" и "За освобождение Джебраила".

С.Гасанов стал шехидом в результате провокации, совершенной на границе подразделениями вооруженных сил Армении 13-14 сентября этого года.