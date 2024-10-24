В Джалилабаде будут проведены учения по гражданской обороне

В Джалилабадском районе будут проведены комплексные учения по гражданской обороне на тему "Организация управления органами и силами гражданской обороны при ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций".

В Джалилабадском районе будут проведены комплексные учения по гражданской обороне на тему "Организация управления органами и силами гражданской обороны при ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций".

Как передает муганское бюро Report , об этом сообщили на сегодняшнем совещании.

В соответствии с планом мероприятий по гражданской обороне на 2024 год Южного регионального центра МЧС и Исполнительной власти Джалилабадского района учения пройдут 28-30 октября текущего года.

На сегодняшнем совещании органы управления, службы и силы районной гражданской обороны, которые будут участвовать в учениях, были ознакомлены с требованиями по организации учений, были даны поручения о выделении необходимых сил и средств для выполнения практических мероприятий.