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В Джалилабаде будут проведены учения по гражданской обороне

В Джалилабаде будут проведены учения по гражданской обороне В Джалилабадском районе будут проведены комплексные учения по гражданской обороне на тему "Организация управления органами и силами гражданской обороны при ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций".
Внутренняя политика
24 октября 2024 г. 00:09
В Джалилабаде будут проведены учения по гражданской обороне

В Джалилабадском районе будут проведены комплексные учения по гражданской обороне на тему "Организация управления органами и силами гражданской обороны при ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций".

Как передает муганское бюро Report, об этом сообщили на сегодняшнем совещании.

В соответствии с планом мероприятий по гражданской обороне на 2024 год Южного регионального центра МЧС и Исполнительной власти Джалилабадского района учения пройдут 28-30 октября текущего года.

На сегодняшнем совещании органы управления, службы и силы районной гражданской обороны, которые будут участвовать в учениях, были ознакомлены с требованиями по организации учений, были даны поручения о выделении необходимых сил и средств для выполнения практических мероприятий.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda kompleks mülki müdafiə təlimi keçiriləcək

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