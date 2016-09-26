На двух участках Хатаинского III избирательного округа №35 начались выборы - ФОТО

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В списке избирателей 6-го участка Хатаинского III избирательного округа №35 числится 1091 человек, а 4-го участка этого же округа - 1150 человек.

Как сообщает R­eport, за первые полчаса с момента начала голосования проголосовали около 15 человек.

Из местных наблюдателей здесь зарегистрировались несколько человек.

Напомним, что оба избирательных пункта расположены в здании школы №24, расположенной по улице Генерала Мехмандарова, 86, Хатаинского района.