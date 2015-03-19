​В движении "Демократия и благосостояние Азербайджана" произошли новые назначения

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание правления движения "Демократия и благосостояние Азербайджана" (ДБА).

Как сообщили Report в Движении, на заседании под председательством первого заместителя председателя ДБА Вургуна Эйюба обсуждались программа деятельности и проекты инструкции, подготовленные для деятельности Организационных комитетов. Также на заседании был утвержден новый график Оргкомитета.

Председатель ДБА Губад Ибадоглу, находящийся с визитом в США, принял участие в заседании посредством Skype. Он вынес на обсуждение первоначальный вариант структуры центрального управления. В завершение Губад Ибадоглу проинформировал членов правления о назначении председателя Сальянской районной организации Партии классического народного фронта (ПКНФ) Адалята Юсубова на пост заместителя председателя движения ДБА по организационным вопросам, Ибрагима Ибрагимли - на пост руководителя исполнительного аппарата движения ДБА.