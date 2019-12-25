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В два раза снизилась пошлина для многоразовой въездной визы гражданам США и Кореи

​В два раза снизилась пошлина для многоразовой въездной визы

По решению Кабмина (№489) сумма пошлины за многоразовую въездную визу для граждан США и Кореи снижена примерно в два раза.

Как сообщает Report, в настоящее время сумма пошлины для оформления многоразовой въездной визы в Азербайджан была установлена в размере 350 долларов.

В целом, при установлении суммы госпошлины для формирования многоразовой въездной визы для иностранцев, 

Американская сторона в отношении граждан Азербайджанской Республики за оформление многоразовой въездной визы для туристов, студентов и обменных виз удерживает пошлину в размере 160 долларов, а за трудовую визу, трансфер между компания и с религиозных деятелей взимается пошлина в размере 190 долларов.

Посольство США в Азербайджане в соответствии с принципом взаимности попросило оформлять для граждан США более долгосрочную визу и сократить сумму пошлины за многоразовую въездную визу.

Корейская сторона с граждан Азербайджана взимает 150 долларов за оформление многоразовой въездной визы.

С учетом вышесказанного, считается целесообразным уменьшить сумму госпошлины за оформление многоразовой въездной визы для граждан США и Кореи. 

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