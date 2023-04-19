В Доме-музее Мир Джалала Пашаева в Гяндже прошла научная конференция

Состоялась научная конференция, посвященная 115-летию со дня рождения выдающегося ученого, заслуженного деятеля науки Мир Джалала Пашаева.

Состоялась научная конференция, посвященная 115-летию со дня рождения выдающегося ученого, заслуженного деятеля науки Мир Джалала Пашаева.

Как сообщает западное бюро Report, на конференции, которая прошла в Доме-музее Мир Джалала Пашаева в Гяндже, приняли участие ректор Университета АДА Хафиз Пашаев, ректор Бакинского государственного университета (БГУ) Эльчин Бабаев и др.

В ходе мероприятия говорилось о жизненном пути ученого, победителям конкурса рассказов, посвященного 115-летию со дня рождения Мир Джалала Пашаева, были вручены подарки.

Гости также посетили среднюю школу №39 имени Мир Джалала Пашаева в Гяндже.