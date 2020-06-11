В дни жесткого карантина аптеки будут работать по новым правилам

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Как ранее сообщалось, в целях предотвращения широкого распространения нового вида коронавируса (COVID-19), а также снижения к минимум возможных его последствий с 00:00 14 июня 2020 года до 06:00 16 июня в Баку, Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте, а также в Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах будет применен жесткий карантинный режим.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабмине, в эти даты в указанных 9 городах и районах деятельность аптек разрешена только при условии доставки по адресу.

Передвижение сотрудников аптек и их автомобилей будет разрешено лишь после внесения работодателем соответствующей информации на портале icaze.e-gov.az.

После регистрации информация об аптеках, которые будут работать в дни ужесточенного карантина, время работы и номера телефонов для службы доставки будут размещены на сайте www.koronavirusinfo.az.