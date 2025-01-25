В дисциплинарной воинской части в Гусаре выявлены нарушения

15:14

Сотрудники аппарата Омбудсмена Азербайджана провели инспекцию в дисциплинарной воинской части Министерства обороны, расположенной в Гусарском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на аппарат Омбудсмена.

В ходе инспекции были осмотрены карантинное помещение, камеры содержания, склад, комнаты для краткосрочных и долгосрочных свиданий, кухня и столовая воинской части. "В ходе осмотра были выявлены ряд нарушений", - подчеркивается в информации.

Во время посещения также проведен конфиденциальный прием военнослужащих, отбывающих наказание. Им разъяснили их права, обязанности и полномочия Омбудсмена.

"Руководству воинской части даны рекомендации по устранению выявленных недостатков, совершенствованию условий содержания и ведению документации", - отмечает аппарат Омбудсмена.