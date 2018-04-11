 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В диппредставительствах Азербайджана в Турции продолжается голосование

    © Report

    Анкара. 11 апреля. REPORT.AZ/ В диппредставительствах Азербайджана в Турции продолжается голосование.

    Как сообщает турецкое бюро Report, для участия граждан Азербайджана на президентских выборах в диппредставительствах были созданы избирательные участки.

    В посольстве Азербайджана в Анкаре и Генконсульстве в Стамбуле голосование началось в 08:00 по турецкому времени.

    Генконсул Азербайджана в Стамбуле Масим Гаджиев принял участие в голосовании. Кроме того, время посол Азербайджана в Туркменистане Гасан Зейналов также проголосовал в Стамбуле на 53-м избирательном участке.

    В голосовании принимают участие 728 зарегистрированных в посольстве граждан, проживающих в Анкаре и прилегающих городах, а также 906 зарегистрированных в Генконсульстве граждан.

    Перед посольством и Генконсульством вывешен список зарегистрированных граждан. На выборах наблюдается активность.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi