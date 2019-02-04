ИВ Баку: В детских садах не зарегистрировано случаев заражения корью и "свиным гриппом"

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Баку. 4 февраля REPORT.AZ/ В детских садах в городе Баку не зарегистрировано случаев заражения корью и вирусом гриппа A (H1N1) ("свиной грипп").
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Управлении дошкольных образовательных учреждений и детских домов при Исполнительной власти города Баку.
Было отмечено, что в связи с этим принимаются регулярные профилактические меры.
İlkin PirəliАвтор новости