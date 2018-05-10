В департаменты "Гачгынкома" назначены новые директора - ЭКСКЛЮЗИВ

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Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев произведены новые кадровые назначения.

Как сообщает Report, в связи с этим председатель Госкомитета Ровшан Рзаев подписал приказ.

Согласно приказу, Расим Тагизаде назначен директором Жилищно-эксплуатационного департамента, Натиг Гусейнов - директором Департамента репатриации.

Отметим, что некоторое время назад директор Жилищно-эксплуатационного департамента Акиф Мирзаев и директор Департамента репатриации Эльман Исмайлов были уволены с работы.

Кроме того, 1 мая был уволен глава Департамента международного сотрудничества общественности и пресс-службы Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Эльчин Гадимов. На должность директора департамента назначен Ибрагим Мирзоев.

Отметим, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, связанному с формированием правительства после президентских выборов, Ровшан Шукюр оглы Рзаев был назначен председателем Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.