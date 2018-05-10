 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В департаменты "Гачгынкома" назначены новые директора - ЭКСКЛЮЗИВ

    © Report

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев произведены новые кадровые назначения.

    Как сообщает Report, в связи с этим председатель Госкомитета Ровшан Рзаев подписал приказ.

    Согласно приказу, Расим Тагизаде назначен директором Жилищно-эксплуатационного департамента, Натиг Гусейнов - директором Департамента репатриации.

    Отметим, что некоторое время назад директор Жилищно-эксплуатационного департамента Акиф Мирзаев и директор Департамента репатриации Эльман Исмайлов были уволены с работы. 

    Кроме того, 1 мая был уволен глава Департамента международного сотрудничества общественности и пресс-службы Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Эльчин Гадимов. На должность директора департамента назначен Ибрагим Мирзоев.

    Отметим, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, связанному с формированием правительства после президентских выборов, Ровшан Шукюр оглы Рзаев был назначен председателем Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi