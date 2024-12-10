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В День прав человека ОЗА призывает обратить внимание на нарушение прав западных азербайджанцев

В День прав человека ОЗА призывает обратить внимание на нарушение прав западных азербайджанцев По случаю Международного дня прав человека, отмечаемого 10 декабря, Община Западного Азербайджана выступила со специальным заявлением, в котором говорится о многолетних систематических нарушениях прав азербайджанцев, исторически проживавших на территории
Внутренняя политика
10 декабря 2024 г. 13:11
В День прав человека ОЗА призывает обратить внимание на нарушение прав западных азербайджанцев

По случаю Международного дня прав человека, отмечаемого 10 декабря, Община Западного Азербайджана выступила со специальным заявлением, в котором говорится о многолетних систематических нарушениях прав азербайджанцев, исторически проживавших на территории современной Армении.

Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что в результате целенаправленной политики этнических чисток и дискриминации, проводимой армянскими националистами, азербайджанское население было полностью изгнано со своих исконных земель.

Община выразила глубокую обеспокоенность тем, что по сей день Армения отказывается признавать права сотен тысяч изгнанных азербайджанцев, в том числе их право на возвращение на историческую родину.

В заявлении содержится призыв к международному сообществу поддержать продолжающиеся усилия по возвращению западных азербайджанцев как важный вклад в реализацию Всеобщей декларации прав человека.

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