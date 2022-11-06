В День Победы пройдет шествие личного состава в сопровождении военного оркестра

По случаю 8 ноября – Дня Победы с 08:00 до 13:00 запланировано шествие личного состава в сопровождении военного оркестра по маршруту следования по различным улицам и проспектам Баку.

По случаю 8 ноября – Дня Победы с 08:00 до 13:00 запланировано шествие личного состава в сопровождении военного оркестра по маршруту следования по различным улицам и проспектам Баку.

Об этом в ответ на запрос Report сказал главный инспектор Управления государственной дорожной полиции города Баку майор Араз Аскерли.

Он сообщил, что для проведения мероприятий запланированы определенные маршруты:

«Первый маршрут - Дворец Гейдара Алиева, проспект Бюльбюля, Киноцентр Низами, проспект Нефтчиляр, площадь Азадлыг,

Второй маршрут - Аллея шехидов, комплекс Flame Towers, станция метро Ичеришехер, улица Истиглалиет, круг Азнефть, памятник Бахрам Гюру,

Третий маршрут будет в направлении парка Гусейна Джавида, проспекта Гусейна Джавида, проспекта Парламента, Аллеи шехидов».

Обращаясь к участникам движения, А.Аскерли заявил, что в указанные часы дороги будут перекрыты.