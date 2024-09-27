В День памяти иностранные журналисты посетили освобожденные территории

Иностранные журналисты посетили освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Как передает Report, об этом сообщил председатель Союза парламентских журналистов Эльшад Эйвазлы.
По его словам, зарубежные журналисты прибыли в страну по приглашению Союза и при поддержке Агентства господдержки НПО.
"Цель их визита - еще раз обратить внимание мировой общественности на процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные места, а также на учиненные армянами разрушения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана", - отметил Э.Эйвазлы.
Он рассказал, что гости работают в различных медиа-структурах.
"Это редактор крупнейшей венгерской газеты и сайта Magyar Hirlap Жолт Шютё Надь (Zsolt Sütö Nagy), сотрудница Государственного информационного агентства Болгарии, газет "24 часа" и "Стандарт", телеканала BTV Нахида Дениз, а также член Союза журналистов Узбекистана, главный редактор телеканала "Ёшлар" Хамза Джумаев. С зарубежными коллегами пройдет ряд встреч и в Баку. Их визит завершится 29 сентября", - добавил Э.Эйвазлы.