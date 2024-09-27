О нас

В День памяти иностранные журналисты посетили освобожденные территории

В День памяти иностранные журналисты посетили освобожденные территории Иностранные журналисты посетили освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Внутренняя политика
27 сентября 2024 г. 13:49
В День памяти иностранные журналисты посетили освобожденные территории

Иностранные журналисты посетили освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил председатель Союза парламентских журналистов Эльшад Эйвазлы.

По его словам, зарубежные журналисты прибыли в страну по приглашению Союза и при поддержке Агентства господдержки НПО.

"Цель их визита - еще раз обратить внимание мировой общественности на процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные места, а также на учиненные армянами разрушения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана", - отметил Э.Эйвазлы.

Он рассказал, что гости работают в различных медиа-структурах.

"Это редактор крупнейшей венгерской газеты и сайта Magyar Hirlap Жолт Шютё Надь (Zsolt Sütö Nagy), сотрудница Государственного информационного агентства Болгарии, газет "24 часа" и "Стандарт", телеканала BTV Нахида Дениз, а также член Союза журналистов Узбекистана, главный редактор телеканала "Ёшлар" Хамза Джумаев. С зарубежными коллегами пройдет ряд встреч и в Баку. Их визит завершится 29 сентября", - добавил Э.Эйвазлы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке International journalists visit Azerbaijan’s liberated lands on Remembrance Day
Версия на азербайджанском языке Xarici jurnalistlər Anım Günündə Ağdamda olublar

Другие новости из категории

Haber Global: За великой победой Азербайджана стоят почти три тысячи шехидов
Haber Global: За великой победой Азербайджана стоят почти три тысячи шехидов
27 сентября 2024 г. 14:43
В западном регионе Азербайджана почтили память шехидов
В западном регионе Азербайджана почтили память шехидов
27 сентября 2024 г. 13:57
Президент Ильхам Алиев посетил парк Победы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил парк Победы
27 сентября 2024 г. 13:08
В районах Азербайджана проводятся мероприятия, посвященные Дню памяти
В районах Азербайджана проводятся мероприятия, посвященные Дню памяти
27 сентября 2024 г. 12:53
В Сумгайыте почтили память шехидов Отечественной войны
В Сумгайыте почтили память шехидов Отечественной войны
27 сентября 2024 г. 12:44
В северо-западном регионе Азербайджана прошли мероприятия по случаю Дня памяти
ФотоВ северо-западном регионе Азербайджана прошли мероприятия по случаю Дня памяти
27 сентября 2024 г. 12:42
Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю Дня памяти
Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю Дня памяти
27 сентября 2024 г. 12:14
Премьер-министр и глава Администрации президента посетили Парк Победы
ФотоПремьер-министр и глава Администрации президента посетили Парк Победы
27 сентября 2024 г. 12:01
Азербайджан помнит: 27 сентября - День памяти шехидов Второй Карабахской войны
ФотоАзербайджан помнит: 27 сентября - День памяти шехидов Второй Карабахской войны
27 сентября 2024 г. 12:00
Отец шехида: Азербайджанский народ не забывает своих героев
Отец шехида: Азербайджанский народ не забывает своих героев
27 сентября 2024 г. 11:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi