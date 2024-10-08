В декабре в Баку пройдет международная конференция органов прокуратуры

Под руководством генерального прокурора Кямрана Алиева состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Под руководством генерального прокурора Кямрана Алиева состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании особое внимание было уделено важности повышения эффективности в раскрытии преступлений, оставшихся нераскрытыми с прошлых лет.

В ходе мероприятия также было отмечено, что на 29-й ежегодной конференции и общем собрании Международной ассоциации прокуроров, первой и единственной глобальной организации прокуроров мира, приняли участие более 500 человек из 88 стран, 95 юрисдикций, 10 международных организаций.

Также было отмечено, что в декабре текущего года в Баку пройдет международная конференция, организованная совместно Научно-образовательным центром Генпрокуратуры и Академией юстиции Минюста, с участием представителей стран, входящих в Тюркскую сеть судебно-правовой подготовки.