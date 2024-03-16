В Дашкесане отметили 76-летие города

В Дашкесане проведена торжественная церемония по случаю 76-летия города.

В Дашкесане проведена торжественная церемония по случаю 76-летия города.

Как сообщает Report , в мероприятии приняли участие руководящие лица исполнительной власти города, а также пожилые представители общественности, чья трудовая деятельность и вся жизнь связаны с этим городом.

Выступившие отметили, что Дашкесан был основан 16 марта 1948 года. Город является одним из самых молодых в Азербайджане, основанных после Второй мировой войны. Основание города было связано с началом эксплуатации железорудного рудника. Дастафурский район, образованный 30 августа 1930 года, с 1956 года именуется Дашкесанским районом, центром которого является город Дашкесан.

В район приехали работать специалисты из различных регионов республики, а также с территории союзных в то время республик, и многие из них остались жить в городе.

В настоящее время население Дашкесана составляет 11 401 человек, в городе 2 280 домохозяйств, действуют 8 учреждений культуры, 5 средних школ, 4 детских сада, 1 районная центральная больница и другие управления, учреждения и организации.