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В Дашкесане определены места для агитации в рамках президентских выборов

В Дашкесане определены места для агитации в рамках президентских выборов В Дашкясанском районе определены открытые и закрытые места для проведения агитационной кампании по Гёйгёль-Дашкясан-Кяльбаджарскому избирательному округу № 100 в рамках досрочных президентских выборов.
Внутренняя политика
16 января 2024 г. 23:14
В Дашкесане определены места для агитации в рамках президентских выборов

В Дашкясанском районе определены открытые и закрытые места для проведения агитационной кампании по Гёйгёль-Дашкясан-Кяльбаджарскому избирательному округу № 100 в рамках досрочных президентских выборов.

Как передает западное бюро Report, в целях проведения собраний на основании обращений граждан, политических партий, общественных объединений, организаций профсоюзов или инициативных групп избирателей в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О свободе собраний", распоряжением главы исполнительной власти Дашкясанского района от 11 января 2024 года №5, площадь у въезда в город Дашкясан определена как открытое место, а районный Центр культуры, расположенный по адресу Гейдара Алиева, 3, как закрытое место для проведения агитационной кампании.

Отметим, что в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О свободе собраний" в качестве открытых и закрытых мест для проведения агитационной кампании в Дашкесанском районе по Гёйгёль-Дашкясан-Кяльбаджарскому избирательному округу № 100 определено 32 пункта.

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Версия на азербайджанском языке Daşkəsəndə seçkilərlə əlaqədar təbliğat və təşviqat kampaniyası üçün məkanların yeri məlum olub

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