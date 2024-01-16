В Дашкесане определены места для агитации в рамках президентских выборов

В Дашкясанском районе определены открытые и закрытые места для проведения агитационной кампании по Гёйгёль-Дашкясан-Кяльбаджарскому избирательному округу № 100 в рамках досрочных президентских выборов.

В Дашкясанском районе определены открытые и закрытые места для проведения агитационной кампании по Гёйгёль-Дашкясан-Кяльбаджарскому избирательному округу № 100 в рамках досрочных президентских выборов.

Как передает западное бюро Report , в целях проведения собраний на основании обращений граждан, политических партий, общественных объединений, организаций профсоюзов или инициативных групп избирателей в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О свободе собраний", распоряжением главы исполнительной власти Дашкясанского района от 11 января 2024 года №5, площадь у въезда в город Дашкясан определена как открытое место, а районный Центр культуры, расположенный по адресу Гейдара Алиева, 3, как закрытое место для проведения агитационной кампании.

Отметим, что в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О свободе собраний" в качестве открытых и закрытых мест для проведения агитационной кампании в Дашкесанском районе по Гёйгёль-Дашкясан-Кяльбаджарскому избирательному округу № 100 определено 32 пункта.