О нас

В ЦСИ прошло мероприятие на тему "Великая нация - сильное государство: новая идеологическая линия современного Азербайджана"

В ЦСИ прошло мероприятие на тему "Великая нация - сильное государство: новая идеологическая линия современного Азербайджана" Сегодня в Центре социальных исследований (ЦСИ) состоялся "круглый стол" на тему "Великая нация - сильное государство: новая идеологическая линия современного Азербайджана".
Внутренняя политика
26 октября 2022 г. 13:39
В ЦСИ прошло мероприятие на тему Великая нация - сильное государство: новая идеологическая линия современного Азербайджана

Сегодня в Центре социальных исследований (ЦСИ) состоялся "круглый стол" на тему "Великая нация - сильное государство: новая идеологическая линия современного Азербайджана".

Как сообщает Report, в мероприятии принял участие заместитель председателя ЦСИ Эльшад Мирбешир, депутаты, политологи.

Э.Мирбешир отметил, что сегодня Азербайджан способен взять на себя ответственность всех азербайджанцев мира.

"Азербайджанцы мира уверены, что у них есть сильное и могущественное государство. Сегодня наша страна под руководством президента Ильхама Алиева стала страной, имеющей право голоса в мире".

Затем участники мероприятия просмотрели видеоролик.

На мероприятии также выступили директор Института кавказоведения Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Муса Гулиев, директор Института философии и социологии НАНА, доктор философских наук, профессор Ильхам Мамедзаде и др.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоSTM-də “Böyük millət - güclü dövlət: müasir Azərbaycanın yeni ideoloji xətti” mövzusunda tədbir keçirilib

Экслюзивные новости

Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
25 октября 2022 г. 15:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
25 октября 2022 г. 13:58
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
25 октября 2022 г. 13:52
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
24 октября 2022 г. 16:29
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
24 октября 2022 г. 12:39
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
22 октября 2022 г. 11:25
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
21 октября 2022 г. 17:05
Освобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
ФотоОсвобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
21 октября 2022 г. 16:24
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
21 октября 2022 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi