В ЦСИ прошло мероприятие на тему "Великая нация - сильное государство: новая идеологическая линия современного Азербайджана"

Сегодня в Центре социальных исследований (ЦСИ) состоялся "круглый стол" на тему "Великая нация - сильное государство: новая идеологическая линия современного Азербайджана".

Сегодня в Центре социальных исследований (ЦСИ) состоялся "круглый стол" на тему "Великая нация - сильное государство: новая идеологическая линия современного Азербайджана".

Как сообщает Report, в мероприятии принял участие заместитель председателя ЦСИ Эльшад Мирбешир, депутаты, политологи.

Э.Мирбешир отметил, что сегодня Азербайджан способен взять на себя ответственность всех азербайджанцев мира.

"Азербайджанцы мира уверены, что у них есть сильное и могущественное государство. Сегодня наша страна под руководством президента Ильхама Алиева стала страной, имеющей право голоса в мире".

Затем участники мероприятия просмотрели видеоролик.

На мероприятии также выступили директор Института кавказоведения Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Муса Гулиев, директор Института философии и социологии НАНА, доктор философских наук, профессор Ильхам Мамедзаде и др.