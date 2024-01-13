О нас

В ЦИК внесли ясность в вопрос о веб-камерах пожарной безопасности на избирательных участках

В ЦИК внесли ясность в вопрос о веб-камерах пожарной безопасности на избирательных участках Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов внес ясность в вопрос о том, будут ли на избирательных участках работать веб-камеры противопожарной безопасности в день выборов.
Внутренняя политика
13 января 2024 г. 16:58
В ЦИК внесли ясность в вопрос о веб-камерах пожарной безопасности на избирательных участках

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов внес ясность в вопрос о том, будут ли на избирательных участках работать веб-камеры противопожарной безопасности в день выборов.

Как сообщает Report, выступая на сегодняшнем заседании Панахов отметил, что в день голосования на избирательных участках должны работать только камеры ЦИК.

"Однако возникает вопрос, что будет, если случится пожар? Думаю, можно пойти на такой риск. Голосование длится всего один день и проводится в маленьком помещении. Здесь должны работать только веб-камеры ЦИК", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov: “Bir gündən ötrü yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı riskə getmək olar”

Самое читаемое

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
7 января 2024 г. 01:22
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Дорожная полиция предупредила водителей
Дорожная полиция предупредила водителей
11 января 2024 г. 12:36
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
7 января 2024 г. 14:58
В Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
8 января 2024 г. 14:00
В азербайджанской армии продолжаются командные сборы
ФотоВ азербайджанской армии продолжаются командные сборы
12 января 2024 г. 10:05
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
12 января 2024 г. 11:37
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
10 января 2024 г. 12:26
В Республиканском перинатальном центре в Баку возник пожар, пациенты были эвакуированы
ФотоВ Республиканском перинатальном центре в Баку возник пожар, пациенты были эвакуированы
9 января 2024 г. 06:16
Деятельность бакинского цирка приостановлена
Деятельность бакинского цирка приостановлена
10 января 2024 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi