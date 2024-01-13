В ЦИК внесли ясность в вопрос о веб-камерах пожарной безопасности на избирательных участках

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов внес ясность в вопрос о том, будут ли на избирательных участках работать веб-камеры противопожарной безопасности в день выборов.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов внес ясность в вопрос о том, будут ли на избирательных участках работать веб-камеры противопожарной безопасности в день выборов.

Как сообщает Report, выступая на сегодняшнем заседании Панахов отметил, что в день голосования на избирательных участках должны работать только камеры ЦИК.

"Однако возникает вопрос, что будет, если случится пожар? Думаю, можно пойти на такой риск. Голосование длится всего один день и проводится в маленьком помещении. Здесь должны работать только веб-камеры ЦИК", - сказал он.