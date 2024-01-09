В ЦИК утвердили округа, где будут зарегистрированы голосующие за рубежом избиратели

В ЦИК утвердили округа, где будут зарегистрированы голосующие за рубежом избиратели

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) представили список избирательных округов, где будут зарегистрированы избиратели, голосующие за пределами страны.

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила список избирательных округов, где будут зарегистрированы избиратели, голосующие за пределами страны. Как передает Report, информацию представил заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов. По его словам, МИД уже передал ЦИК список избирателей, проживающих за рубежом. Гасымов подчеркнул, что эти избиратели будут зарегистрированы в первом Ясамальском избирательном округе №15, втором Ясамальском округе №16, третьем Ясамальском округе №17 и первом Наримановском избирательном округе №19. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке List of constituencies abroad in connection with presidential elections approved