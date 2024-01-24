В ЦИК стартовали семинары для ИТ-специалистов окружных избирательных комиссий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) дала старт семинарам для специалистов по информационным технологиям окружных избирательных комиссий.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) дала старт семинарам для специалистов по информационным технологиям окружных избирательных комиссий.

Как сообщили Report из ЦИК, проект был запущен с 24 января в рамках масштабной просветительской программы.

Его основной целью является информирование специалистов по информационным технологиям о возможностях Государственной автоматизированной информационной системы, использование в тестовом режиме специальных программ, необходимых для передачи в день выборов данных об активности избирателей и протоколов о результатах голосования непосредственно в Центральную избирательную комиссию, а также разъяснение интересующих участников вопросов.

Семинары для компьютерных специалистов планируется завершить 26 января.