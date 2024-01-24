В ЦИК стартовали семинары для ИТ-специалистов окружных избирательных комиссий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) дала старт семинарам для специалистов по информационным технологиям окружных избирательных комиссий.
Как сообщили Report из ЦИК, проект был запущен с 24 января в рамках масштабной просветительской программы.
Его основной целью является информирование специалистов по информационным технологиям о возможностях Государственной автоматизированной информационной системы, использование в тестовом режиме специальных программ, необходимых для передачи в день выборов данных об активности избирателей и протоколов о результатах голосования непосредственно в Центральную избирательную комиссию, а также разъяснение интересующих участников вопросов.
Семинары для компьютерных специалистов планируется завершить 26 января.