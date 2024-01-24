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В ЦИК стартовали семинары для ИТ-специалистов окружных избирательных комиссий

В ЦИК стартовали семинары для ИТ-специалистов окружных избирательных комиссий Центральная избирательная комиссия (ЦИК) дала старт семинарам для специалистов по информационным технологиям окружных избирательных комиссий.
Внутренняя политика
24 января 2024 г. 11:23
В ЦИК стартовали семинары для ИТ-специалистов окружных избирательных комиссий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) дала старт семинарам для специалистов по информационным технологиям окружных избирательных комиссий.

Как сообщили Report из ЦИК, проект был запущен с 24 января в рамках масштабной просветительской программы.

Его основной целью является информирование специалистов по информационным технологиям о возможностях Государственной автоматизированной информационной системы, использование в тестовом режиме специальных программ, необходимых для передачи в день выборов данных об активности избирателей и протоколов о результатах голосования непосредственно в Центральную избирательную комиссию, а также разъяснение интересующих участников вопросов.

Семинары для компьютерных специалистов планируется завершить 26 января.

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Версия на азербайджанском языке DSK-ların informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssisləri üçün seminarlara başlanılıb

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