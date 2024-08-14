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В ЦИК состоялась встреча делегацией наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ

В ЦИК состоялась встреча делегацией наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов встретился с делегацией Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), прибывшей в Азербайджан для мониторинга внеочередных выборов в Милли Меджлис.
Внутренняя политика
14 августа 2024 г. 14:14
В ЦИК состоялась встреча делегацией наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов встретился с делегацией Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), прибывшей в Азербайджан для мониторинга внеочередных выборов в Милли Меджлис.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦИК, глава делегации Дитмир Бушати выразил благодарность за теплый прием и поинтересовался предвыборным процессом.

Панахов в свою очередь рассказал о процессе подготовки к выборам, назначенным на 1 сентября этого года, и отметил, что это будут первые парламентские выборы в Азербайджане, которые пройдут на всех суверенных территориях страны.

Стороны обсудили и другие предвыборные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMSK-da ATƏT/DTİHB-nin seçki müşahidə missiyasının rəhbəri ilə görüş keçirilib

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