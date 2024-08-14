В ЦИК состоялась встреча делегацией наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов встретился с делегацией Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), прибывшей в Азербайджан для мониторинга внеочередных выборов в Милли Меджлис.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов встретился с делегацией Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), прибывшей в Азербайджан для мониторинга внеочередных выборов в Милли Меджлис.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦИК, глава делегации Дитмир Бушати выразил благодарность за теплый прием и поинтересовался предвыборным процессом.

Панахов в свою очередь рассказал о процессе подготовки к выборам, назначенным на 1 сентября этого года, и отметил, что это будут первые парламентские выборы в Азербайджане, которые пройдут на всех суверенных территориях страны.

Стороны обсудили и другие предвыборные вопросы, представляющие взаимный интерес.