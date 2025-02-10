В ЦИК рассмотрены очередные обращения в связи с муниципальными выборами

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассмотрены очередные обращения в связи с муниципальными выборами, прошедшими 29 января.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассмотрены очередные обращения в связи с муниципальными выборами, прошедшими 29 января.

Как сообщает Report, обращения представили секретарь ЦИК Арифа Мухтарова, члены комиссии и экспертной группы Бахшейиш Аскеров, Тофиг Гасанов и Илькин Шахбазов.

Обращения касаются Джалилабадского избирательного округа №71 (муниципалитет Джалилабад), Лянкяран-Масаллинского округа №76 (муниципалитет Лиман), Гах-Шекинского округа №113 (муниципалитет Ашагы Гейнюк), Имишлинского округа №81 (муниципалитет Имишли).

ЦИК признал необоснованными обращения по 71-му Джалилабадскому городскому и 81-му Имишлинскому избирательным округам, оставив в силе решения окружных избирательных комиссий.

Обращения по 113-му Гах-Шекинскому и 76-му Лянкяран-Масаллинскому избирательным округам были возвращены заявителям в связи с истечением срока подачи жалоб.

Напомним, что на муниципальных выборах, прошедших 29 января, правом голоса воспользовались 1 млн 874 тыс. 810 избирателей, а явка составила 31,45%.