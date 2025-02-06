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В ЦИК рассмотрены обращения по муниципальным выборам

В ЦИК рассмотрены обращения по муниципальным выборам В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) продолжают поступать обращения касательно прошедших 29 января муниципальных выборов. 
Внутренняя политика
6 февраля 2025 г. 17:23
В ЦИК рассмотрены обращения по муниципальным выборам

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) продолжают поступать обращения касательно прошедших 29 января муниципальных выборов.

Как сообщает Report, обращения представили члены ЦИК и экспертной группы Рамиз Ибрагимов, Фуад Джавадов, Габиль Оруджов, Тофик Гасанов, Илькин Шахбазов и Наиля Аскерова.

Обращения поступили по 72-й Джалилабадскому сельскому избирательному округу, 113-й Гах-Шекинскому, 69-й Билясуварскому, 81-й Имишлинскому, 82-й Имишли-Саатлинскому, 83-й Бейлаганскому, 74-й Масаллинскому (2 обращения), 95-й Зардаб-Кюрдамир-Уджарскому (2 обращения), 80-й Лерик-Астаринскому избирательным округам.

ЦИК принял решение направить некоторые обращения в соответствующие окружные избирательные комиссии для расследования, а некоторые были признаны необоснованными.

Напомним, что на муниципальных выборах, прошедших 29 января, правом голоса воспользовались 1 млн 874 тыс. 810 избирателей, явка составила 31,45%.

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