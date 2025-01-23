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В ЦИК проведен осмотр центра технического контроля веб-камер

В ЦИК проведен осмотр центра технического контроля веб-камер В связи с предстоящими 29 января муниципальными выборами в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) проведен осмотр центра технического контроля веб-камер.
Внутренняя политика
23 января 2025 г. 09:45
В ЦИК проведен осмотр центра технического контроля веб-камер

В связи с предстоящими 29 января муниципальными выборами в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) проведен осмотр центра технического контроля веб-камер.

Как сообщает Report, в осмотре приняли участие председатель ЦИК Мазахир Панахов, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев.

Была подчеркнута важность строгого соблюдения требований избирательного законодательства при установке веб-камер, играющих важную роль в обеспечении прозрачности выборов, специалистам были даны необходимые рекомендации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMSK-da bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı veb-kameralara texniki nəzarət mərkəzinə baxış keçirilib - YENİLƏNİB

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