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В ЦИК прошла встреча с Генсеком СНГ

В ЦИК прошла встреча с Генсеком СНГ Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов встретился с делегацией во главе с генеральным секретарем Содружества независимых государств (СНГ) Сергеем Лебедевым, которая находится Азербайджане для наблюдения за внеочередными през
Внутренняя политика
5 февраля 2024 г. 12:23
В ЦИК прошла встреча с Генсеком СНГ

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов встретился с делегацией во главе с генеральным секретарем Содружества независимых государств (СНГ) Сергеем Лебедевым, которая находится Азербайджане для наблюдения за внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Secki-2024.az, на встрече Панахов заявил, что институт наблюдения играет важную роль в обеспечении прозрачности выборов, поэтому ЦИК всегда придает особое значение сотрудничеству с международными организациями.

Глава ЦИК отметил большой интерес международных наблюдателей к проводимым в Азербайджане выборам.

Выразив благодарность за прием, генсек СНГ Лебедев попросил проинформировать его о реализованных проектах и проделанной работе в связи с президентскими выборами.

Председатель ЦИК рассказал о мерах по обеспечению свободных, честных и прозрачных президентских выборов, о реализованных проектах и ответил на интересующие вопросы.

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Версия на азербайджанском языке MSK-da MDB Baş katibinin nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

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