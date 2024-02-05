В ЦИК прошла встреча с Генсеком СНГ

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов встретился с делегацией во главе с генеральным секретарем Содружества независимых государств (СНГ) Сергеем Лебедевым, которая находится Азербайджане для наблюдения за внеочередными през

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов встретился с делегацией во главе с генеральным секретарем Содружества независимых государств (СНГ) Сергеем Лебедевым, которая находится Азербайджане для наблюдения за внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Secki-2024.az, на встрече Панахов заявил, что институт наблюдения играет важную роль в обеспечении прозрачности выборов, поэтому ЦИК всегда придает особое значение сотрудничеству с международными организациями.

Глава ЦИК отметил большой интерес международных наблюдателей к проводимым в Азербайджане выборам.

Выразив благодарность за прием, генсек СНГ Лебедев попросил проинформировать его о реализованных проектах и проделанной работе в связи с президентскими выборами.

Председатель ЦИК рассказал о мерах по обеспечению свободных, честных и прозрачных президентских выборов, о реализованных проектах и ответил на интересующие вопросы.