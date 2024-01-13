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В ЦИК пройдет жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на президентских выборах

В ЦИК пройдет жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на президентских выборах 15 января состоится жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на внеочередных президентских выборах, назначенных на 7 февраля 2024 года.
Внутренняя политика
13 января 2024 г. 21:49
В ЦИК пройдет жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на президентских выборах

15 января в 14:00 состоится жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на внеочередных президентских выборах, назначенных на 7 февраля 2024 года.

Об этом Report сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Целью жеребьевки, которая пройдет в административном здании ЦИК, является распределение бесплатного эфирного времени, выделенного Общественной телерадиокомпанией для предвыборной агитации среди зарегистрированных кандидатов и политических партий с зарегистрированными кандидатами на равных условиях.

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