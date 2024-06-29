В ЦИК проходит заседание в связи с внеочередными парламентскими выборами

В Баку проходит заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с внеочередными парламентскими выборами.

В Баку проходит заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с внеочередными парламентскими выборами.

Как сообщает Report, повестка дня включает в себя утверждение Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных парламентских выборов в Азербайджане, а также создание экспертной группы при ЦИК с целью изучения жалоб на действия (бездействия) и решения, нарушающие избирательные права граждан.

В то же время будет изменен состав некоторых окружных избирательных комиссий.

Напомним, VI созыв Милли Меджлиса Азербайджана накануне завершил свою работу.

28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных парламентских выборов. Согласно распоряжению главы государства, выборы пройдут 1 сентября 2024 года.