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В ЦИК призвали СМИ к бдительности в соцсетях во время избирательного процесса

В ЦИК призвали СМИ к бдительности в соцсетях во время избирательного процесса В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) призвали представителей СМИ к бдительности в соцсетях во время избирательного процесса.
Внутренняя политика
11 января 2024 г. 13:07
В ЦИК призвали СМИ к бдительности в соцсетях во время избирательного процесса

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) призвали представителей СМИ к бдительности в соцсетях во время избирательного процесса.

Как сообщает Report, об этом член ЦИК Фуад Джавадов заявил на совещании, посвященном равным возможностям предвыборной агитации и основам деятельности медиа-субъектов на президентских выборах.

Джавадов отметил, что СМИ могут оказывать прямое влияние на явку избирателей.

"Например, на предыдущих президентских выборах, если кандидат в ходе дебатов использовал какие-то запрещенные выражения, ведущий тут же выражал возражение. Роль медиа в избирательном процессе была четкой. В современном мире соцсети стали неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому надо быть бдительными в данном вопросе. Необходимо уделить особое внимание вопросам, касающимся преждевременной агитации, а также участия в агитационном процессе лиц младше 18 лет", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке MSK üzvü seçki prosesində sosial media ilə bağlı diqqətli olmağa çağırıb

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