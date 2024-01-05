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В ЦИК представлены подписные листы в поддержку еще четырех кандидатов в президенты

В ЦИК представлены подписные листы в поддержку еще четырех кандидатов в президенты В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Азербайджана представлены подписные листы в поддержку еще четырех кандидатов на президентские выборы.
Внутренняя политика
5 января 2024 г. 09:28
В ЦИК представлены подписные листы в поддержку еще четырех кандидатов в президенты

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Азербайджана представлены подписные листы в поддержку еще четырех кандидатов на президентских выборах.

Как сообщает Report, в ЦИК вместе с необходимыми документами были представлены подписные листы кандидата в президенты от партии "Великое созидание" Фазиля Мустафы, партии "Великий Азербайджан" Эльшада Мусаева, Партии народного фронта целостного Азербайджана Гудрата Гасангулиева и самовыдвиженца Фуада Алиева.

Отметим, что 7 февраля этого года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsi təsdiqlənən daha 4 şəxsin imza vərəqələri MSK-ya təqdim olunub

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