В ЦИК представлены подписные листы в поддержку двух кандидатов в президенты

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) представлено более 40 тысяч подписей избирателей, собранных в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, председателя правления Центра социальных исследований Захида Оруджа.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦИК.
В то же время в ЦИК поступило 47 тысяч подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в президенты от Партии национальный фронт Рази Нуруллаева.
Вместе с подписями в ЦИК были представлены сведения о сумме и источниках доходов кандидатов, в том числе документы о принадлежащем им имуществе и предварительный финансовый отчет.
На сегодняшний день утверждены кандидатуры 17 человек, претендующих на пост президента.
Отметим, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.