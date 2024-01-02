О нас

В ЦИК представлены подписные листы в поддержку двух кандидатов в президенты

В ЦИК представлены подписные листы в поддержку двух кандидатов в президенты В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) представлено более 40 тысяч подписей избирателей, собранных в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, председателя правления Центра социальных исследований Захида Оруджа.
Внутренняя политика
2 января 2024 г. 16:46
В ЦИК представлены подписные листы в поддержку двух кандидатов в президенты

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) представлено более 40 тысяч подписей избирателей, собранных в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, председателя правления Центра социальных исследований Захида Оруджа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦИК.

В то же время в ЦИК поступило 47 тысяч подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в президенты от Партии национальный фронт Рази Нуруллаева.

Вместе с подписями в ЦИК были представлены сведения о сумме и источниках доходов кандидатов, в том числе документы о принадлежащем им имуществе и предварительный финансовый отчет.

На сегодняшний день утверждены кандидатуры 17 человек, претендующих на пост президента.

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsi təsdiqlənən daha 2 şəxsin imza vərəqələri MSK-ya təqdim olunub - YENİLƏNİB

Самое читаемое

Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
26 декабря 2023 г. 22:25
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
27 декабря 2023 г. 10:37
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
28 декабря 2023 г. 12:53
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
29 декабря 2023 г. 16:02
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
30 декабря 2023 г. 10:15
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
31 декабря 2023 г. 07:52
Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
Названа ​​прибыль Азербайджана от экспорта карбамида
1 января 2024 г. 09:42
Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе
27 декабря 2023 г. 00:22
Общее число погибших в секторе Газа превысило 21 тыс. человек
Общее число погибших в секторе Газа превысило 21 тыс. человек
27 декабря 2023 г. 16:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi