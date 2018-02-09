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    В ЦИК представлены документы для регистрации кандидатуры Ильхама Алиева

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Документы, необходимые для регистрации кандидатуры президента Азербайджанской Республики, председателя Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Ильхама Алиева на пост президента Азербайджанской Республики, были составлены в соответствии с требованиями Избирательного кодекса и представлены в Центризбирком (ЦИК).

    Об этом Report сообщили в пресс-службе ПЕА.

    Отметим, что 8 февраля 2018 года состоялся VI съезд Партии "Ени Азербайджан". На съезде единогласно приняли решение о выдвижении кандидатуры президента Азербайджанской Республики, председателя Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Ильхама Алиева на пост президента Азербайджанской Республики на предстоящих 11 апреля 2018 года внеочередных президентских выборах. 

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